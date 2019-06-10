鋒面伴西南氣流！明起到週四 西部嚴防致災豪雨

2019-06-10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕端午連假結束，好天氣也進入尾聲，中央氣象局預估，今起滯留鋒面接近北部海面，全台變天，西半部有陣雨或雷雨發生，局部地區可能有大雨或豪雨。週二到週四是全台雨勢最劇烈時候，鋒面伴隨西南氣流帶來豐沛水氣，各地都有機會遭豪雨襲擊，西半部更要留意可能有致災性的豪雨等級以上雨勢，並留意雷擊、強陣風等劇烈天氣變化。

滯留鋒面今起接近北部

昨全台受太平洋高壓籠罩及西南風沉降影響，高溫達卅四到卅六度以上，最高溫出現在花蓮縣清水林道和台東縣金崙的卅六．五度。

氣象局表示，今天鋒面在台灣北部海面上空，且西南風增強，對流雲系將移入西半部地區，帶來局部陣雨或雷雨，東半部也會有零星降雨。週二到週四全台都會有大雨或豪雨，西半部不排除出現豪雨等級以上雨勢，滯留鋒面更會伴隨許多劇烈對流雲系，所到之處都可能發生短時強降雨、雷擊及強陣風，鋒面在台灣上空停留時間越長，影響程度就越廣。

雖然鋒面帶來降雨，但時序進入夏季，各地仍感覺悶熱，高溫約廿八到卅一度。週三起受微弱東北風影響，東北部低溫會略降至廿三、廿四度。

週五南部、東南部仍有大雨

週五過後鋒面將移動到巴士海峽，漸遠離台灣，但雲系和強對流仍影響天氣，南部和東南部仍有大雨發生機會，西半部有局部短暫陣雨。下週日起鋒面更遠離台灣，風場轉偏南風，各地天氣以白天多雲、午後雷陣雨為主。

一週天氣預報

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