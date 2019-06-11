守滷肉也要守米飯！秋行軍蟲侵台如何防 專業鄉民報你知

2019-06-11 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕肆虐中國造成大規模農業損失的秋行軍蟲（fall armyworm），今（10）日我國防檢局證實上週六（8）在苗栗飛牛牧場發現首例。對此，台大《批踢踢實業坊》有專業鄉民分享相關知識，並呼籲民眾「守護住滷肉，該守護飯（稻米）了！」。

據貼文指出，秋行軍蟲是夜蛾幼蟲的一種，多數夜蛾外觀相似，一般人完全認不出來，但 秋行軍蟲的特徵在於：

1、腹節沒有黑斑。

2、背部花紋有四個整齊黑點。

3、成蟲翅膀基部沒有白條紋。

此外，秋行軍蟲一次可以產下1000至1500顆卵，秋行軍蟲紀錄在案的棲息植物跨越約80科，並攝食超過400種植物，以禾本科為主，如台灣的水稻、玉米、麥、竹，操場常見的地毯草、山區芒草等。作者表示，秋行軍蟲這種鱗翅目的幼蟲在低齡時普遍進食量少，但終齡幼蟲食量會暴增5倍以上，加上世代週期短、大量繁殖的特性，一夜之間就會造成大量農業災害。

至於眾多鄉民挑戰防檢局說法，質疑秋行軍蟲的飛行能力，該作者表示，聯合國農糧署紀錄，秋行軍蟲一日可飛行100公里，而台灣海峽最窄處僅130公里，加上5、6月份風向，非常有可能順著高空氣流來到台灣。但該作者也強調，由於發現地點與預期有差距，也不排除蟲卵被夾帶入境，或早已入侵但未被發現的可能，不能一概而論。

秋行軍蟲雖有鳥、鼠、蜂類等天敵，但由於繁殖量過大，天敵捕食量有限無法令其滅絕，反而會讓存活的幼蟲有更充足的食物繁衍下一代。目前已知可行方法是依賴農藥和蘇力菌等，但幼蟲擅長躲藏且可能產生抗藥性，加上荒地雜草亦是秋行軍蟲食糧，這些都恐成為防疫漏洞。

「滷肉已經守護住，該守護飯了。」作者也沉痛呼籲，台灣政府已經努力擋住中國非洲豬瘟，守護住豬肉了，這次希望大家齊心守下稻田和玉米。他並提醒鄉民們如果發現疑似秋行軍蟲，務必透過FB或Line通報防檢局，將會獲得進一步協助。

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Re: [新聞] 緊急！中國吹來秋行軍蟲入侵台灣！確認

防檢局FB專頁

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