賣漁貨雙胞胎兄弟 會考拚出好成績

2019-06-10 21:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕國中教育會考成績單今天寄發，新北市新莊區丹鳳國中雙胞胎兄弟利昱穎和利昱翰的父母在漁市場賣漁貨，每天凌晨兩點就要出門工作，經濟狀況吃緊，兩兄弟發憤念書，弟弟利昱翰考出積點換算35分（4A++、1A+、寫作六級分）高分，預計可就讀師大附中；哥哥利昱穎則考出積點換算28.6分（2A+、3A、寫作四級分）的好成績，預計就讀板橋高中或丹鳳高中數理實驗班。

利昱穎、利昱翰兩兄弟說，家人工作很辛苦，天未亮就要到漁市場工作，因此平日努力讀書，假日則是從上午7點到下午4點都待在漁市場幫忙父母叫賣漁獲。

弟弟利昱翰說，剛上國中時，校排名才100多名，九年級努力將自己的校排提升到前30名，課餘時間在校自習、回家後繼續讀書到晚上12點，並且和同學組成「白色燈塔讀書會」，假日或空閒時間一起讀書，平時有課業問題也會互相以電話討論，更培養寫作速度，將作文成績從2或3級分，衝到6級分的高分。

新北市政府教育局表示，6月10日至14日訂為「新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」，將請國中透過專業輔導人員、教師及輔導老師，協助學生選填志願，並適時提供家長諮詢。教育局安排板橋高中等11校於6月20日至26日每天上午9時至下午5時（假日除外）、27日上午9時至中午12時，提供電話諮詢服務，並在志願選填期間提供諮詢專線29603456分機2663、2664、2661、2659。

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