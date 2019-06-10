「德拉楠」體驗原鄉文化 林慶台吟唱古調邀訪秘境

2019-06-10 15:56

〔記者邱書昱／新北報導〕一探烏來秘境「德拉楠」！位在新店溪上游南勢溪的「德拉楠」有4個原住民聚落，新北市觀光旅遊局推出「幸福德拉楠」主題特色遊程，體驗泰雅獵人生活文化，親近大自然。記者會代言人賽德克巴萊主角、福山教會牧師林慶台也來一段古調吟唱，觀旅局表示，活動將開放1300位名額，2大踩線團，每人活動價為999元。

「德拉楠」為烏來福山部落的舊稱，深入部落內也有屯鹿聚落、卡拉模基聚落、李茂岸聚落及大羅蘭聚落，這次觀旅局推出的行程包含「泰雅溪遊森活趣」、「泰雅農獵森活趣」2個行程，親近大自然之外，體驗泰雅獵人生活文化及部落導覽員有趣的故事分享。

在福山部落擔任6年牧師的林慶台說，今年主要推廣溪流及農業樂活，很多都會區的民眾近年來也都會到山上旅遊、踏青，透過活動將「德拉楠」的生態、傳統文化介紹讓更多人認識。記者會現場他也來一段古調吟唱，象徵感恩、努力和祝福。

新北觀光旅遊局長張其強、原住民族行政局長羅美菁表示，今年的旅遊團的規劃和設計，都是由在地族人規劃設計，藉此也能刺激當地發展，邀請民眾來一場道地的原鄉小旅行。

觀旅局表示，這次活動開放1300位名額，「泰雅溪遊森活趣」是在6月26日至8月底每週三、四、五、六出團，9月到10月則是每週四、五、六出團；「泰雅農獵森活趣」則是暑假限定，僅有7月和8月每週二出團，報名時間為6月11日上午8點開放報名，每人活動價為999元，相關資訊可上官網查詢。

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