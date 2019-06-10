狂！國中會考滿分 這所私校端60萬獎學金留人

2019-06-10 13:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國中會考成績今天放榜，宜蘭縣慧燈中學有9人拿下5A++成績，為鼓勵國中生直升高中部，慧燈祭出高額獎勵留人，已有5人確定直升高中部，各可獲得60萬元獎學金。

宜蘭縣慧燈中學為完全中學，今年國中會考5A以上有43人，另有9人拿下5A++，其中學生李彩禕作文拿下6級分滿分，榮登宜蘭區榜首。

李彩禕在校成績維持全校1%，還是位「舞」林高手，參加熱舞、現代舞等社團，這次會考拿下滿級分，她說「非常訝異。」

今年會考作文題目為「青銀共居」，考生普遍覺得困難，李彩禕以自己與外婆的相處模式為例，書寫自己的故事。

她說，現在社會有時若小孩子和祖父母走在一起，偶爾會引起別人側目，但這是錯誤的觀念；她從小就跟外婆感情很好，兒孫陪伴長輩本來就是理所當然。

李彩禕父親在科技廠服務，母親則是教保員，家住新北但為了求學，遠赴宜蘭就讀，僅在週末時才回到新北家中。她說，會考成績優異，除了平常上課認真，還要找事情排解壓力，她除了參與熱舞社，還有學現代舞，透過舞蹈排解讀書過程的苦悶。

宜蘭縣今年會考有17人拿下5A＋＋成績，其中慧燈佔了9人，為歷屆表現最高一次，為鼓勵學生直升，校方祭出高額獎勵，滿分學生留校每人可獲60萬獎學金。

校長吳松溪說，今年成績優異除了學生本身認真外，還有一點可能是學生會考前選擇直升高中部，少了升學壓力反而考得更好。

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