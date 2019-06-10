國中會考》作文滿分！她論述「青銀共居」代表「我們做得不夠」

2019-06-10 13:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕108年國中教育會考今天公佈成績，被公認不好發揮的作文題目「青銀共居」，花蓮市自強國中數理資優班學生梁右靖，寫出花蓮唯一的作文滿級分。她說，社會會需要「青銀共居」，代表「我們做得不夠好」，她認為老人照顧議題「應該從自己做起」。

梁右靖在會考作文洋洋灑灑寫了7、800字，「寫到打鐘的一刻才停筆」。她說，寫作文時很緊張、很趕，也沒把握自己有沒有把握文寫好。她說，考前她觀摩許多作文範例，發現一篇好文章不會只有單一種文體，可能有敘事、議論、抒情等等。她說，自己一拿到試卷先訂出文章架構，先從敘述她與爺爺的互動開始，並在青銀共居的議題上，表達自己不一樣的看法。

梁右靖來自三代同堂家庭，與爺爺奶奶同住，家人的相處互動融洽。她說，其實會不忍心「自己的爺爺奶奶要跟別的年輕人一起住」，她認為社會會有「青銀共居」的議題出現，就表示「我們做得不夠好」，就是因為我們沒有陪伴我們自己的長輩。她說，文章結尾她把自己的看法，再與前面敘述和爺奶共處的經驗做連結！她說，也沒想到自己可以寫到作文滿級分，覺得很開心。

除了作文滿分，梁右靖會考成績也是5科都拿滿分A++。她說，自己考前最後衝刺期間，先複習講義、同時翻閱課本複習，接著再寫模擬試題題本，寫熟了之後，接近考前在寫簡單一點的會考歷屆試題，預習「寫題目的感覺」，因此她實際上會考試場的時候，雖然心情很緊張，實際作答時感覺「很順」。

國文老師蔡秀枝說，每次作文課只需提點過她，下一篇文章就會看到梁右靖的修正及進步，梁不但書看得多，更認真追根究底，不會自我感覺良好就停止努力，不斷充實自己，有想法、文章架構棒，也會靈活運用自己所看所學，「是很願意學的孩子」，作文滿分不意外。

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