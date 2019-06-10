國中會考成績出爐 雲林兩人5A++、寫作6級分

2019-06-10 12:43

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年國中會考成績出爐，雲林縣有兩人5A++、寫作6級分，分別是男狀元永年中學高承煒及女狀元正心中學張詠瑄。

正心中學今年成績亮眼，成績5A++人數有7人，分別是劉至軒、江杰恩、林偕原、張立安、陳逸謙、張詠瑄、陳芳俞，4A++有3人，3A以上有175人。

江杰恩表示，今年作文出的不是題目，而是狀況題，必須自己取材，不容易抓重點，所以很難拿到滿級分；學校老師也表示，作文出題愈來愈活廢及生活化，所以學生不能死讀書，生活經驗很重要。

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