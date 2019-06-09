畜禽糞便製肥 台南規劃要設農業資源循環利用研究中心

2019-06-09 21:59

〔記者楊金城／台南報導〕農委會為解決迫在眉睫的畜禽廢棄物（糞便）處理問題，研議在柳營區台糖農場設置台南市農業資源循環利用研究中心。

雞糞可當肥料，以前是養雞業者賣雞糞的額外收入，吳姓、黃姓雞農說，現在因環保法令不允許雞糞直接在田間施肥，去年至今雞農反而要雇用雞糞清除業者來清掉雞糞，一隻雞算一元清除雞糞費用，有時有錢也找不到人來清，只能堆在雞場內。酪農、豬農也面臨處理牧場糞便的難題。

農委會估算光是台南柳營酪農區每年生產12萬噸牛糞，相當於6千個貨櫃、堆起來的高度相當於一座101大樓。

台南市陸禽包括土雞、白肉雞及蛋雞產業每年產生的雞糞量約24萬公噸，堆疊起來高度則約是兩座101大樓高度，農委會畜牧處長謝耀清說，政府再不協助處理，畜禽產業很難永續經營。

台南地區酪農與養雞團體最近成立設置台南市農業資源循環利用研究中心推動委員會，農委會表示，將與市府及產業選取適當土地，爭取經費補助市府推動設置農業資源循環利用研究中心，以解決台南市產業畜禽廢棄物去化及環保問題，提升產業競爭力。

農委會表示，設置研究中心的選址原則，包括土地座落鄰近產業群聚區域、運輸及處理過程不能產生臭味影響周邊環境、開發多元利用模式如肥料化、能源化及材料化，以及研發適合台南不同作物所需的肥料。也會結合畜產試驗所、台南農業改良埸、工研院及成功大學等產研機關，設置零排放、零臭味及零污染的研究中心。

台南市農業資源循環利用研究中心計畫在柳營區台糖農場土地，面積約5公頃，但因鄰近果毅地區和緊鄰德元埤荷蘭村，地方民眾擔心畜禽糞便運送及製造肥料過程產生臭味，衝擊環境，有反對聲音出現，後續發展有待觀察。

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