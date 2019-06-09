「彩繪天空看見台東」作品高掛 台東火車站好繽紛

2019-06-09 19:26

［記者陳賢義／台東報導］今為鐵路132歲生日，鐵路局台東站今年特別結合鐵路132週年與母親節活動，舉辦「彩繪天空看見台東」熱氣球燈籠彩繪，讓小朋友藉由畫筆將台東美麗天空、自然風光推向亮點，讓世界看見台東，各組得獎名單出爐，台東站還將參賽學生作品組合，高掛在在戶外棚架區做展示，柔和燈光襯映，五彩繽紛吸引晴，吸引許多遊客駐足打卡拍照。

「彩繪天空看見台東」由鐵路局和台東縣政府共同主辦，區分幼兒園及國中小，5月初發布活動報名訊息，200位名額很快就額滿，經審核下挑選出幼兒園組共8名，國小組共16名佳作作品，鐵路局將致贈參賽學生獎狀及紀念品各1份，獎狀紀念品預於17日起委請各學校頒發。台東站在鐵路132週年之際，將參賽學生的作品組合完成吊掛展示，展示期至8月底。

台東站表示，這次活動目的是為促進親子間情感，盼為推動台東觀光亮點努力，因此作品成績採共列佳作。幼兒園得知名單如下，寧缺「小兔子火車」、陳寶誼「恐龍逛社區」、陳白軒「母親節快樂」、朱偲瑜「海底世界」、林沛璇「天線寶寶」、林思宇「我們去放風箏」、李妍葵「美麗台東」、侯宥翔「計程車司機」。

國小佳作名單，張郁唯「閃亮亮火車」、陳子晴「海洋」、林子清「親子列車」、楊凱翔「普悠瑪」、潘亞馨「美麗小木屋」、郭晉愷「火車快飛」、林瑋甯「花花世界」、何佳瑾「不同的世界」、邱繼恩「台東風光」、陳彥廷「荒野亂鬥愛台東」、莊怡茜「大自然之美」、郭芸希「台東之美」、廖尹華「母親節快樂」、范家瑄「好吃冰淇淋」、陳安昕「和媽媽相處的天空」及王鈺婷「春夏秋冬」。

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