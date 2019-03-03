台東火車站旅服中心重新啟用 中英日文攏ㄟ通

2019-03-03 16:32

［記者王秀亭／台東報導］台東火車站改建工程完工後，台東縣政府在出站區設置全新的旅遊服務中心，台東縣長饒慶鈴今天趁著搭火車返抵台東，當起旅客實地體驗旅服中心的各項諮詢服務，更歡迎國內外遊客可多加利用。

台東縣政府在台東火車站設置的旅遊服務中心，在台東火車站改建工程期間，一直「寄人籬下」，與台東火車站共用服務台，改建工程完工後，終於在228連續假期前遷移至出站口旁，更方便遊客詢問各項資訊。

縣長饒慶鈴今天下午搭乘火車返抵台東，一下車就走進旅服中心，以英文詢問旅遊台東的相關資訊，對工作人員有問必答的熱心服務相當肯定。

饒慶鈴表示，縣府已有許多旅遊的基礎資訊，透過旅服中心能讓資源的連結更為妥善，未來縣府也會有更好服務及修正。

台東縣政府在台東火車站的旅遊服務中心全年不打烊，週一至週五從早上8時至下午5時30分，假日延長服務時間至晚間6時，提供中英日3種語言服務，並放置「看見台東」等多種鄉鎮或博物館刊物，供民眾免費索取。

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