台東火車站讓植物人體驗無障礙設施 重溫北上就學過程

2019-03-29 17:12

［記者王秀亭／台東報導］創世基金會台東院住民小妘原是位快樂大學生，卻在註冊後返宿舍途中，突發性腦栓塞，因缺氧久呈植物人狀態，今天適逢329青年節，創世台東院與台鐵台東站合作，協助6名植物人與家屬體驗台東火車站無障礙設施，讓小妘重溫北上求學的乘車過程，盼刺激聽覺感官壞起回憶。

「小妘大學4年都是搭火車往返台北、台東。」小妘母親回憶，小妘應該對台東火車站充滿著回憶，希望再度踏進火車站，有助刺激女兒的聽覺感官。

創世台東院表示，每個植物人的背後，都有屬於自己的家庭故事，趁著青年節帶著住民走出安養院，走進火車站，實地體驗大眾運輸的無障礙設施，由台東站副站長許怡賢帶著植物人及家屬逐一體驗身心障礙廁所、電梯及渡板等工具，並解說使用方式。

台鐵台東站長楊舜安也提供空間，讓縣內社福機構放置發票箱，遊客在台東火車站候車時「順手捐發票」，創世台東院表示，除將發票投入設置在各地的發票箱，還可來電索取發票袋，直接寄到創世台東院，愛心專線：（089）220-848。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/