小確幸！台東火車站停車場1天最高100元至明年7月1日

2019-03-27 10:29

［記者張存薇／台東報導］台東火車站規劃3區汽車、1區機車收費停車場，其中汽車收費每天上限100元優惠到月底，縣長饒慶鈴今天宣布，優惠再延長至明年7月1日，而停車場負責人張奕春也現場加碼，離火車站較遠的B、D區停車場月繳從2200元大降價至1000元，等於1天停車費只要33元，是全國火車站周邊停車場最低的收費。

台東火車站A、B、D區停車場共有630個汽車停車格，饒慶鈴說，去年10月委由國雲科技公司營運後，發現民眾到停車場付費停車的比率仍偏低，因此與國雲科技協調後，決定延長A、B、D區每天停車上限100元的優惠至明年7月1日，請民眾配合停放在停車場內，也減低火車站周邊壅塞或停車亂象。

此外，國雲科技董事長張奕春也加碼優惠，離火車站最近的A區月繳費降為2000元，B、D區更大降為1000元，希望民眾多多利用。

此外，交通及觀光旅遊處長江慧卿也提醒民眾，火車站停車優惠限於停車場內，路邊停車格比照市區收費，為每小時20元，1天最高收費是240元，請民眾注意。

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