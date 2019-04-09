台東火車站增添新亮點 200株蝴蝶蘭綻放迎賓

2019-04-09 10:09

［記者王秀亭／台東報導］台東火車站去年改建完工後，波浪鋼構廊道造型成為民眾拍照新亮點，但站長楊舜安認為車站環境過於「鋼硬」，希望多些紅花綠葉襯托，台糖花東區處副理楊長昇無償提供200株蘭苗點綴車站，近來蝴蝶蘭綻放美姿，遊客候車之餘可以賞花拍照。

楊舜安表示，車站改建後，整體空間變寬得闊明亮，然而大廳外的廊道雖是流線鋼構造型，仍顯剛硬，若能增添一些花草，應可讓環境更柔和，蝴蝶蘭的花外型像蛾蝶或蝴蝶，花姿優美、顏色豔麗，花期長達3個月以上，為多年生草本植物，加上是台東縣的縣花，車站被蝴蝶蘭包圍應該不錯。

楊長昇得知台東火車站站長的想法後，立刻同意協助，去年12月無償提供200株蝴蝶蘭蘭苗，經過這幾個月的呵護照料，近來已陸續綻放美姿，繽紛花朵點綴車站周邊，已有不少民眾趁候車空檔賞花、拍照。

楊舜安說，歡迎民眾到車站賞花，不過，賞花之餘請不要摸花、摘花，才能讓美景持續。

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