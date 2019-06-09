跳船扶舟！彰化陸上龍舟大賽 笑料百出

2019-06-09 11:00

〔記者湯世名／彰化報導〕端午節連假尾聲，彰化縣鹿港慶端陽陸上龍舟大賽今天在台灣玻璃館盛大舉辦，參賽隊伍在30公尺長賽道上，乘坐特製龍舟操槳奮力前行，部分隊伍未能控制方向，龍舟偏轉卡住或撞三角錐，人員乾脆「跳船扶正」，更有人用力過猛而折斷划槳，笑料百出。

這場別開生面的龍舟大賽採4人一隊，賽道總長30公尺，參賽者坐在特製龍舟持操槳前進，優先抵達終點隊伍勝出，經淘汰機制選出前4名，頒發獎盃，除原預定16隊競賽隊伍，還開放現場遊客報名體驗，吸引上百名親子下場划龍舟，熱鬧萬分，期望透過活動吸引全國更多遊客蒞臨觀賞及體驗在地特色及端午風俗民情。

「加油！加油」陸上龍舟賽舉行時，現場擠滿親友團助陣，選手們頂著大太陽合力操槳推進龍舟，考驗團隊默契，有的隊伍出發後一路蛇行，有的闖進對手跑道，甚至出現多次驚險撞擊三角錐畫面，有的龍舟偏離賽道太多，乘員乾脆「跳船將龍舟扶正」，現場加油聲夾雜尖叫聲，此起彼落，趣味橫生。

縣長王惠美表示，鹿港慶端陽活動緣起於1978年鹿港民俗才藝活動延續至今，行銷在地美食、古蹟、人文、工藝及文化等為主，已成為國內重要節慶活動之一，歡迎縣民及全國民眾蒞臨鹿港，體驗端陽文化及參與活動，並逗陣來鹿港拜媽祖、玩活動、逛老街、賞藝文、嘗美食、親子遊。

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