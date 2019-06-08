守護勞工逾20年 志工推廣職安不遺餘力獲績優

2019-06-08 17:23

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府為推動中小企業工作環境輔導改善計畫及預防職業災害發生，勞工處特別招募職業安全衛生專業志工，實地走訪竹市中小型事業單位及營造工程，目的在提升中小企業對產業職業災害防災的知能；其中多年擔任工安輔導團志工的鄭建銘、林國漳及黃文任3人，因表現優異，榮獲今年模範勞工表揚大會的工安輔導團績優志工殊榮。

從事職安實務經驗超過20年的獲獎志工林國漳，擁有甲級職業安全管理技術士證照及教育訓練專才，從2008年執行「勞工安全衛生在地扎根計畫」，到近年來的「中小企業工作環境輔導改善計畫」，都擔任工安志工。林國漳舉例，今年3月在一處工廠訪視，該工廠負責人極重視職安，廠內個人安全護具、安全維護設施及人員、機械保險一應俱全，顯示近年來職安意識已漸漸提升，讓他覺得這幾年的努力是值得的。

獲獎志工鄭建銘退休前長期在大型企業擔任廠務工作，協助公司勞安人員推動安全衛生相關工作，10多年前任職的公司曾發生重大工安意外，讓他格外能體會職場安全的重要性，面對部分業主不將職安放在心上，認為該廠從沒發生過意外而拒絕接受輔導時，鄭建銘仍會持續溝通開導，「不希望職災憾事再次發生」鄭建銘說，職安衛需要全員參與，負責人的認知是基本要件。

另一位獲獎志工黃文任是證照達人，除了職安衛管理員乙級證照外，並有甲級廢棄物處理、乙級空氣汙染專責人員、消防保安監督、消防防火人員等專業證照，2015年起擔任輔導志工的他說，有些企業主非常注意員工作業安全，要求幹部全員參加輔導，這種重視員工職場安全及多一分保障、多一份認知與準備就少一分危險的精神，讓他頗受鼓舞，認為多年來推動的職安觀念逐漸被重視。

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