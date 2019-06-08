YouBike傷害險最高賠百萬 已2件自摔獲理賠

2019-06-08 16:47

〔記者林家宇／台北報導〕YouBike去年10月推出「公共自行車傷害險」，最高可獲100萬元保險理賠。台北市交通局運輸管理科指出，目前投保卡數為19萬7893張卡，已有2件理賠案例，金額分別為5000元及2萬元。

YouBike保險目前分為「第三人責任險」與「公共自行車傷害險」。第三責任險「認車不認人」，使用者發生意外導致其他民眾受傷時，可報警留下資料申請保險理賠。

「公共自行車傷害險」屬人身保險，使用者必須登錄身分證字號、生日及電話等資料才能投保，今年3月份投保卡數14萬2635張，先前遭台北市議員吳世正批評差強人意。

運管科說明，傷害險屬人身保險，依法須採實名制，且用已加保的票卡借車才享有保障，民眾因遭意外傷害事故導致失能或15歲以上者死亡，最高可獲100萬元理賠，受傷住院者每日1000元。

運管科長王湮筑說，統計至本月3日，投保卡數為19萬7893張，已請微笑單車公司優化投保流程，預計6月底上路。

王湮筑指出，目前YouBike傷害險有3件申請案例，兩件成功、一件駁回，駁回的原因是傷者知道有傷害險可申請理賠，但沒有事先登錄資料投保。另兩案則是騎士自摔，提出住院證明後分別獲5000元、2萬元理賠。

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