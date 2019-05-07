「1281元」才能免費騎YouBike 議員質疑定期票廣告不實

2019-05-07 18:09

〔記者林家宇／台北報導〕台北捷運1280定期票替雙北通勤族省荷包，北市議員戴錫欽指出，定期票主打前30分鐘YouBike免費騎，但即便是在月票使用期間，票卡仍一定要有餘額才能借車，有廣告不實之嫌。

戴錫欽表示，目前已販售277萬張的1280月票潛藏著一個大漏洞，明明主打YouBike前30分鐘免費，但當卡片沒有餘額時，即便是在月費期間，租借YouBike仍會出現異常，要求加值餘額，等同要1281元才能租借，有廣告不實之嫌，因此，是否能設計為餘額不足時扣為負數，下次儲值時在補回，給民眾方便。

悠遊卡公司回應，技術的更改絕對可行，但礙於金管會法令規定，悠遊卡不得幫非公共運輸代墊。戴錫欽認為，市府應該與中央協調，為了一塊錢與民爭利一點意義都沒有。

戴錫欽提到，悠遊卡註冊YouBike張數逾677萬張，去年10月上路的傷害險，投保張數僅14萬2635張，比率僅2％，即便只取活躍使用者113萬也才12％。且無論是交通局或YouBike網站，都沒有看到相關文宣，認為大可找台北市長柯文哲或「學姊」黃瀞瑩幫忙宣傳，要求交通局提升活躍使用者投保比率至80％。

至於YouBike下個階段的發展方向為何，是否有增站計畫？交通局長陳學台回應，交通局內部討論的目標，是7年內從現有的400站增至2000站，將站點之間的範圍縮短至150公尺至200公尺。

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