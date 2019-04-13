你上網投保了嗎？Youbike免費保險 有登錄才有保障

2019-04-13 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕常騎YouBike的朋友注意了！你知道官方有推出免費投保YouBike傷害險嗎？去年10月起在雙北、桃園市和苗栗縣租借YouBike，納保第三人責任險與傷害險，民眾只要上網簡單登錄即免費享有保障，最高理賠高達100萬。

綜合媒體報導，日前爆出有民眾騎YouBike摔車受傷，不慎自摔、骨折開刀住院，向業者求償保險，卻因為沒有上網登錄投保，求償無門。原來，很多人都不知道自去年10月起，民眾至YouBike官網、租賃站Kiosk可免費加入公共自行車傷害險，於臺北市、新北市、桃園市及苗栗縣租借YouBike，即享有傷害險之保障。

據YouBike官網表示，騎乘時，若發生意外事故造成被保險人死亡、失能（殘廢）及住院時，可憑醫療單據等文件，向保險公司申請保險理賠，保險金額最高理賠100萬元（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金），傷害住院日額最高1000元。

不過要注意的是，公共自行車傷害險屬於實名制，每一張票卡僅能登記一位被保險人，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，發生意外事故時，方符合理賠資格，萬一悠遊卡借給他人使用，發生意外時則無法索賠。民眾最好盡快上網登錄，以後騎Youbike才有應有的保障。

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