你投保了沒！YouBike傷害險 北北桃僅13％投保率

2019-04-27 15:49

〔記者何玉華／新北報導〕新北市公共自行車YouBike於26日啟用板橋區「板橋真武廟」站後，全市累計已達531站，根據交通局之前統計，每天使用人次破9萬，但去年10月1日實施的YouBike傷害險，在台北市、新北市、桃園市共112萬的會員數中，投保率僅13％。

交通局綜合規劃科科長陳建成指出，新北市公共自行車YouBike傷害險於2018年10月1日上路，民眾只要到YouBike官網、各公共自行車租賃站自動服務機（Kiosk）的「公共自行車傷害保險平台」，登錄會員即可選擇免費加入公共自行車傷害險，保費由新北市政府支應。

陳建成表示，之後使用本人註冊的會員卡片租借YouBike時，即可享有傷害險保障，一旦在騎乘時，不幸發生意外造成死亡或殘廢失能，保險理賠最高100萬元，住院醫療日額最高1000元。

陳建成以YouBike官網為例說明，民眾登入會員後，在跳出的「是否加入公共自行車意外險」視窗中，選擇「要」，接著從任一卡號中選擇「加入保險」，接著勾選投保卡片（可複選）並填寫個人資料確認後即完成投保，手續簡單。

他提醒，公共自行車傷害險屬於實名制，每一張票卡僅能登記一名被保險人，若登載的資料與發生事故傷者資料不同時，將無法獲得理賠，如要借用他人票卡時，可在官網或服務機臨時變更。

YouBike傷害險理賠最高100萬元，住院醫療日額最高 1000 元。（記者何玉華攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/