人口最多沒有用 頭份市YouBike使用率苗縣最低

2019-06-01 13:45

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公共自行車服務，自去年9月啟用以來，使用率為非六都之冠。但人口最多的頭份市，使用率卻是吊車尾，縣議員曾玟學盼縣府能調整增設租借站點；縣府工務處則表示，租借站點都是評估最適當之處，因與服務廠商有契約規範，若要增設，須先與廠商討論。

縣府與微笑單車公司合作，於苗栗市、頭份市、竹南鎮3市鎮，各建置30個公共自行車租借站點，且縣府補助前30分鐘騎乘免費到今年底，於去年9月啟用以來，累計超過74萬騎乘人次，使用率為非六都最高。

不過，曾玟學向工務處調閱3市鎮的使用率情形，累計統計到5月5日的騎乘次數，苗栗市為40萬1333次、竹南鎮為23萬8727次、頭份市為9萬4007次。全縣人口最多的頭份市，公共自行車使用情形，不到竹南鎮的一半，更不及苗栗市的4分之1。

曾玟學希望縣府能依頭份市使用情形，調整使用率較低的租借站點車柱，另找尋合適的地點增設，提高使用率。工務處交通規劃科表示，3市鎮站點設置規劃之初，都有邀請公所參與評估，目前站點都是評估各條件下，最適宜的地點；因各站點位置，都於契約中明列，若要增設，須先與廠商討論。

工務處分析，縣內公共自行車使用者，學生為最大族群，頭份市雖人口最多，但不像苗栗市、竹南鎮有火車站，且頭份市高中職所在，離市區較遠，且學校位於交通流量大的幹道旁，當初考量學生通勤使用安全，所以沒有設置，致整體使用率降低，頭份使用率最高的是竹南火車站到頭份尚順廣場路線。

除苗栗市、頭份市、竹南鎮，縣府也爭取在苑裡、通霄、後龍、公館、南庄及三義增設二期建置規劃，已獲環保署補助289萬元，著手進行先期規劃評估招標，可望明年增加縣內公共自行車服務網路；工務處表示，未來建置經費也擬以環保空污基金支應。

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