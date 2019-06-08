06/08 各報重點新聞一覽

2019-06-08 06:13

自由時報

罷工預告期 政府擺爛

桃園市空服員職業工會昨天取得合法罷工權，今天起長榮航空空服員隨時可能突襲式罷工，暑假準備出國者夢魘成真，而歷經多次航空罷工，至今無罷工預告期，政府擺爛無積極作為、消費者受害。

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阿嬤覺醒 家暴66年後提告

現年八十六歲的陳姓老婦人，二十歲出嫁後就不時遭丈夫毆打，但那個年代為人妻者，多半「嫁雞隨雞」選擇隱忍，陳婦被打了二十年後，因丈夫外遇離家反而得以脫離家暴陰影，沒想到丈夫今年返家，竟又繼續毆妻。陳婦說：「近年常從新聞報導中看到家暴受害人報案，並聲請保護令，決定不忍了。」鼓起勇氣報警「趕走」丈夫。

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不能看臉書、IG 華為新手機錢景慘

路透七日報導，總部在美國的社群媒體巨擘「臉書」公司表示，其不再准許旗下的臉書、WhatsApp和Instagram（ＩＧ）等社群媒體的應用程式（app），預先安裝在中國電信大廠「華為」的新手機上。此乃對華為的又一打擊，但華為不予置評。

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蘋果日報

投票過關 長榮空服隨時可罷工 恐6/24前發動日 衝擊逾4萬旅客

我國航空史上第3次大罷工風暴再起！長榮航空與空服員勞資爭議多次協商未獲共識，桃園市空服員職業工會發起罷工投票，昨開票有4038人投贊成票，工會宣告取得合法罷工權，不排除本月24日前罷工。交通部研判，佔國內線運能近半的長榮子公司立榮航空國內線恐全面停擺，估每天衝擊逾9000人次；若遇暑假出國旺季，連同國際線，更將造成每天逾4萬人次疏運大亂！

「誰犯法都是中共說了算」《逃犯條例》若過 學者籲國人避免入境香港

香港今年2月提出修改《逃犯及刑事事宜相互法律協助條例》，引發各界對該條例的質疑與批評。成功大學政治學教授梁文韜指出，各界反對香港《逃犯條例》，是因對中國共產黨徹底不信任，因任何一個法律只要有模糊空間，共產黨就會利用它去對不滿中共政權的人進行不利舉動，擔心這條法令會被用在政治用途，尤其修法後的移送適用罪行，包含定義模糊的「叛變」、「煽惑他人危害種族」等，等於給中國政府無限上綱的空間。

聯合報

電視政見今交鋒／蔡喊四年願景 賴提壯大台灣

民進黨總統初選民調前唯一一場電視政見發表會，今天下午兩點登場，蔡英文總統與行政院前院長賴清德將正面交鋒。蔡陣營表示，蔡總統將向國人報告三年國政推展成果，並進一步提出未來四年願景；賴陣營指出，賴清德會提出國家戰略目標，以壯大台灣為主軸，從人民的角度出發。

梅伊辭職 接班戰開打 下月新首相出線

英國首相梅伊七日辭去保守黨黨魁，擔任看守總理，最遲將於七月下旬選出新黨魁，接任新首相。保守黨黨內接班大戰正式啟動，已有十一人表態有意角逐，正式參選人數要到十日提名截止才能確定，前外相強生、現任外相杭特及環境大臣高夫等皆是熱門人選。

中國時報

韓流東進

韓流挺進東台灣！高雄市長韓國瑜第2場「決戰2020─贏回台灣」造勢大會，今天下午在花蓮登場。不畏端午連假車票、住宿都難訂，全台各地「韓粉」昨日起陸續湧入花蓮，不僅公路、鐵路搭乘人次明顯增加，旅宿一房難求，位於東大門夜市會場旁的「國瑜夜市」不僅提前開張，韓國瑜昨先抵達花蓮，隨即參拜勝安宮王母娘娘廟。

臉書出重拳 封殺華為安裝App

繼谷歌（Google）之後，又一網路大咖加入封殺華為行列，社群媒體巨擘臉書（Facebook）宣布，不再允許華為在其生產的智慧型手機上預裝臉書，WhatsApp和Instagram等應用程式。此舉將嚴重衝擊華為手機海外市場銷售。

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