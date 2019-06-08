阿嬤覺醒 家暴66年後提告

2019-06-08

〔記者林嘉東、吳亮儀／綜合報導〕現年八十六歲的陳姓老婦人，二十歲出嫁後就不時遭丈夫毆打，但那個年代為人妻者，多半「嫁雞隨雞」選擇隱忍，陳婦被打了二十年後，因丈夫外遇離家反而得以脫離家暴陰影，沒想到丈夫今年返家，竟又繼續毆妻。陳婦說：「近年常從新聞報導中看到家暴受害人報案，並聲請保護令，決定不忍了。」鼓起勇氣報警「趕走」丈夫。

經警方協助，法院很快核發緊急保護令，明定陳婦的丈夫須遠離妻子一百公尺，因其夫無處可去，最後由社會局將他安置在老人之家，也讓陳婦得以遠離家暴。

20歲出嫁 夫酒後就動粗

「我被八十七歲老公家暴！」陳婦日前向基隆市警方報案，哭訴她二十歲與丈夫結婚後，每天處於恐懼中，丈夫只要喝酒，酒後就打她。她說，早年民風純樸，家裡的事都不敢跟鄰居講，怕被鄰居嘲笑，她只能隱忍。

陳婦指控，她四十歲那年丈夫離家沒再回來，她去以前丈夫經常在外喝酒的幾個地方打聽，才知其夫「跟外面認識的女人跑了」，完全不顧家裡還有三名稚子。

陳婦哽咽說，她獨自撫養孩子，在朋友開的餐廳端菜，晚上加班洗碗盤；因收入少，小孩求學階段家裡開銷大，家裡錢不夠，只好向親友借錢，雖然生活清苦，但一家人過得很充實，也逐漸把孩子養大成人。

丈夫外遇棄家 脫離力陰影

陳婦說，沒想到今年她剛過完八十六歲生日，離家四十六年的丈夫竟然返家；追問後才知丈夫把錢花光，加上身體越來越差，小三也不理他了，他才回家。

陳婦原本決定既往不咎，沒打算趕走丈夫，未料其夫酒後故態復萌，又開始打她。陳婦說，現今每月靠政府補助的老人年金與一些積蓄度日，仍不計前嫌收留丈夫，沒想到她都這麼老了，丈夫照樣酒後就打她出氣，讓她忍無可忍。

續遭毆不再忍 報警趕走

陳婦說，她看了新聞報導，若被家暴可向法院聲請保護令，加上孩子站在她這邊，讓她終於提起勇氣報警，控訴丈夫對她的暴行。

官方統計近幾年家暴通報件數，每年約小幅增加。警方表示，這是因為現今民智已開，家暴受害人懂得尋求協助，不再選擇隱忍，還有熱心「雞婆」的鄰居親友也變多，發覺周遭有家暴或異常情況，會報案請求追查，這些都是好現象。

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