不能看臉書、IG 華為新手機錢景慘

2019-06-08

〔編譯茅毅／綜合報導〕路透七日報導，總部在美國的社群媒體巨擘「臉書」公司表示，其不再准許旗下的臉書、WhatsApp和Instagram（ＩＧ）等社群媒體的應用程式（app），預先安裝在中國電信大廠「華為」的新手機上。此乃對華為的又一打擊，但華為不予置評。

又一重大打擊 華為不置評

不過臉書指出，目前的華為手機用戶並不受影響，這些用戶將能繼續使用臉書旗下的app，也能接受這些app的更新。惟還沒有出廠的新華為手機將不再能預裝臉書、WhatsApp及ＩＧ的app。臉書拒絕說明禁令開始實施時間。

包括社群媒體「推特」和全球最大訂房網Booking.com的app在內，也預裝在許多市場的華為手機上。針對臉書加入抵制華為的行動，推特與Booking.com隸屬的「Booking Holdings」均未有所評論。拜在歐洲與亞洲的銷售強勁成長之賜，智慧型手機業務乃華為二○一八年最大的收益來源，但臉書此舉使該公司的銷售前景黯淡。

禁令實施時間 臉書拒說明

總部在美國的「字母表公司」（Alphabet Inc）旗下的Google此前宣布，在美國政府給予華為的九十天寬限期於八月屆滿後，其將不再為華為手機提供安卓（Android）軟體。但華為現有的機型，包括尚未出貨或尚未出廠的，還是可以透過Google的「Play商店」（Playstore）下載Google全部的app，但未來購買華為新推出機型的用戶，將無法進入Play商店與使用Google的app，除非美國政府改變目前對華為的禁令。

孟晚舟引渡案 加國拖到明年

另一方面，加拿大溫哥華一名法官六日裁定，被控詐欺、違反美國對伊朗制裁的華為總裁任正非之女孟晚舟，應否被引渡到美國案的聽證會，將於二○二○年一月二十日舉行，並以該年十或十一月結束為目標。她去年十二月一日在溫哥華國際機場被拘留，美國總統川普同月指稱，若他認為干預孟案將有助達成美、中貿易協議，那他就會出手。

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