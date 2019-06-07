台中Dali Art藝術廣場立蛋送雞蛋 5、600人一起挑戰

台中軟體園區的Dali Art藝術廣場特舉辦免費送雞蛋的立蛋活動，5、600人一起在中午立蛋。（記者蘇金鳳攝）

2019-06-07 14:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今天是端午節，去年甫營運的台中軟體園區的Dali Art藝術廣場特舉辦免費送雞蛋的立蛋活動，吸引了5、600親子一同參與，有人等不及不到12點就把蛋立起來，有小朋友立不起來好懊惱，急著趴在地上立，畫面非常有趣。

每年的端午節，都會有民眾在中午立蛋，象徵祈福，祈求一整年順利，去年才營業的Dali Art藝術廣場平時都會舉辦親子活動或者展覽及表演，今年則首次碰到傳統節日，因此特舉辦親子立蛋活動，11點半左右，就看到家長牽著小朋友，排隊等領蛋。

主辦單位準備了1千顆，民眾每人可免費領一顆，立完蛋就可把蛋帶回家，雖然原訂時間為12點才立蛋，但很多小朋友想要先練練，練著練著，蛋就立了起來，但時辰卻尚未正午，讓小朋友相當高興。

而主辦單位則是中午12點一到，便宣布開始立蛋，很多隊親子們一起立，一立起來都非常開心，但也有小朋友立不起來，懊惱的只在地面上立 ，爸爸則在旁邊鼓勵。

主辦單位中陽文創藝術公司行銷視覺處課長張聞雨表示，Dali Art藝術廣場本著「藝術好好玩」的精神，除了今天的立蛋活動，端午節3天都會舉辦活動，8日有林冠廷的魔術表演，8日有活力姊姊團體舉辦親子唱跳活動。

台中軟體園區的Dali Art藝術廣場特舉辦免費送雞蛋的立蛋活動，5、600人一起在中午立蛋。（記者蘇金鳳攝）

台中軟體園區的Dali Art藝術廣場特舉辦免費送雞蛋的立蛋活動，5、600人一起在中午立蛋。（記者蘇金鳳攝）

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