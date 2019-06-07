連假首日國道塞！ 國1竹北、國3中興車速僅約20公里

2019-06-07 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕今天（7日）是端午節連假首日，國道自一早就湧現南下車潮，至今天中午為止，仍有國1竹北、國3中興系統等路段，車速僅約時速20公里，提醒用路人出發前查詢最新路況，避開尖峰時間或改走替代道路。

根據國道高速公路局即時路況，截至中午11時30分，北部國道部分主要壅塞處位於國道1號湖口服務區-竹北南下路段，以及國1內湖-東湖北向路段，車速都僅約時速15至20公里。

此外另有國1竹北-新竹雙向、湖口-湖口服務區雙向、台北-汐止北向，國1高架五股-環河北路北向、堤頂-汐止北向，國3鶯歌系統-龍潭南向、茄苳-香山南向，國5石碇-頭城南向等路段，車速都在20至40公里之間。

中部國道部分，國1彰化系統-彰化南向，國3中投-霧峰系統南向、草屯-南投南向，台74大里二-霧峰東向、高鐵台中-成功西向等路段，車速也都只有20到40公里。

南部國道部分則是國1仁德系統-仁德南向，國3田寮-燕巢系統南向，國10燕巢-燕巢系統東向，台88五甲系統-鳳山雙向，車速都在時速40公里以下。

高公局提醒民眾，連假車多時較易發生事故，若民眾不幸發生擦撞，可多利用1968APP報案功能，就能直接打電話到轄區警政單位，快速派員處理，縮短車輛停放在主線上的時間，降低二次事故發生機率。

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