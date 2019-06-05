端午連假出遊去！樂園好康看這裡 搭配大眾運輸省更大

2019-06-05 18:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年端午有3天連假，行程規劃好了嗎？台灣好樂園業者推出立蛋粽香玩樂園等一連串應景活動及優惠，除了贈送粽型零錢包或立鴕鳥巨蛋，還有2人同行1人免費或第2人只要55元等優惠。業者也結合公共運輸、春遊住宿補助等，推出聯合優惠票券，搭乘指定交通工具至園區即享入園折扣或住宿折扣的好康。

7日至9日就是端午連假，端午當天天氣穩定，但後2天天氣較為不穩，不過遊樂園、度假村業者搶搭連假出遊熱潮，從北台灣到南台灣推出各樣好康。北部的雲仙樂園推出端午壽星搭纜車免費，或買套票送粽型小錢包；而小人國主題樂園優惠鄉親只要250元；六福村主題遊樂園2人同行1人免費；小叮噹科學主題樂園320元入園再享5項免費。

中部方面，西湖渡假村穆斯林同遊，1人免費；麗寶樂園第2人入園享55元優惠價；東勢林場遊樂區車牌有5全車每人入園125元；九族文化村買門票送纜車再體驗最新西班牙海岸立蛋慶端午活動；泰雅渡假村入園199元及連假住宿8折再折500元；杉林溪森林生態渡假園區享受20℃繡球花季、劍湖山世界「搖滾痛漫祭」扮COSER只要299元。

南部方面，頑皮世界立鴕鳥巨蛋趣；義大世界第2人只要55元；大路觀主題樂園13時前入園享100元門票；小墾丁渡假村欣賞夏日銀河及贈送天文小禮。在東部方面，遠雄海洋公園東部民眾590元入園可以玩到8月底；怡園渡假村2人同行1人免費等也都不遑多讓。

此外，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸旅遊，主題樂園也與各地公共運輸業者攜手，推出搭乘公共運輸入園的交通優惠或門票折抵等方案，包括小人國主題樂園搭乘新竹客運票價優惠、西湖渡假村車票折抵住宿費、麗寶樂園渡假園區免費接駁、東勢林場遊樂區豐原客運入園160元、九族文化村南投客運台灣好行超值套票、劍湖山世界低碳綠悠遊劍湖山好行5折入園、江南渡假村搭客運入園享兒童票優惠等多項。

觀光局也號召民眾可多利用連假到遊樂園旅遊，透過善用公共運輸工具，做好行前規劃，不但能有假期歡樂時光，還能省荷包抽獎品。遊樂園端午連假各項優惠專案，可上全台主題樂園網查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法