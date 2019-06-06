外出帶傘免淪落湯雞！13縣市大雨特報、南投大雷雨警戒

2019-06-06 15:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今下午2時25分針對全台13縣市發布大雨特報，其中另針對南投縣發布大雷雨即時訊息，提醒民眾多加留意。

根據中央氣象局警特報發布情形顯示，因對流雲系旺盛發展，容易出現短時強降雨，宜蘭、花蓮、南投地區、新北以南山區等，恐有機會發生局部大雨，務必注意強陣風、雷擊。

至於大雨特報的具體範圍，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣。

此外，中央氣象局官網也針對南投縣發布「雷雨編號0034」大雷雨即時訊息，示警區域包括埔里、草屯、竹山、集集、名間、鹿谷、中寮、魚池、國姓、水里、信義與仁愛等鄉鎮，時間將持續至下午3時45分。

中央氣象局叮嚀，大家請小心劇烈降雨、冰雹、雷擊、河溪水暴漲與低能見度，另因路面濕滑，若要騎開車或步行外出，記得留意安全。

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