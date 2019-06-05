大雨特報！ 花東有風有雷雨到明晨 其餘縣市解除警示

2019-06-05 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局19時15分針對花蓮縣、台東縣發布大雨特報，預計今（5）晚至明（6）晨有局部大雨發生機會。

氣象局指出，因對流雲系發展旺盛，容易產生短時強降雨，今晚到明晨，台東及花蓮地區仍有局部大雨發生機率，請民眾注意雷擊及強陣風。

今天15時15分時，氣象局針對全台13縣市發布大雨特報，有新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣與台東縣，目前僅保留花東地區，其餘皆解除警示。

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