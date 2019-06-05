下班記得帶傘！全台13縣市大雨特報、花東彰投雲地區大雷雨警戒

2019-06-05 16:13

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今下午3時15分，針對全台13個縣市發布大雨特報，並對其中5個縣市另外發布大雷雨即時訊息。

根據中央氣象局官網警特報發布情形顯示，因午後對流雲系旺盛發展，容易出現短時強陣雨，南投、宜蘭、花蓮地區、高雄以北至新北、台東山區，恐有機會發生局部大雨，提醒民眾留意雷擊、強陣風。

至於詳細大雨特報範圍包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣與台東縣。

此外中央氣象局官網也發布2個大雷雨即時訊息，其一為「雷雨編號0026」，針對花蓮縣及台東縣，示警區域包括玉里鎮、瑞穗鄉、富里鄉、卓溪鄉；長濱鄉，時間持續至下午4時15分止。

另一為「雷雨編號0027」，針對彰化縣、南投縣與雲林縣，示警區域包括二水鄉；南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉；林內鄉，時間持續至下午4時30分止。

中央氣象局也提醒，上述地區需防範劇烈降雨、溪河水暴漲、雷擊等，低窪區域則要小心淹水，也因路面濕滑，民眾外出時無論步行、騎開車均注意安全。

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