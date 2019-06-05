今悶熱高溫上看34度 午後留意雷陣雨

2019-06-05 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今（5）日太平洋高壓勢力增強，盛行風向為弱的偏南風，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅僅只有花、東地區有零星短暫陣雨，其他地區午後則有局部短暫雷陣雨，午後外出可攜帶輕便雨具以備不時之需。

氣溫方面，各地高溫普遍在32至34度間，沒下雨的時候較為悶熱，建議在戶外活動應做好防曬措施並多補充水分。

此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲而影響能見度，今上午5點多氣象局就發布濃霧特報，自今日至明日上午金門及馬祖均易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖於今上午5點的能見度更不足200公尺，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質部分，環境風場為偏南風，清晨西半部風速偏弱，污染物易累積，白天風速增強，空氣品質可望轉好；竹苗以北須留意午後光化反應作用使臭氧濃度偏高；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖多為「良好」等級，局部地區擴散條件稍差，可能達「普通」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週四、週五（6日、7日）太平洋高壓勢力西伸壟罩台灣地區，鋒面北退至華中一帶，台灣附近水氣偏少，天氣大致穩定，白天各地高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢會較明顯，到山區活動的朋友請注意；這段期間，盛行風吹偏南風，東部及東南部可能有零星短暫雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫約31至35度，請注意防曬並多補充水分。

週六至下週二（8日至44日）鋒面位於台灣北部海面，台灣地區大氣環境再度變得較不穩定；週六（8日）北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海地區可能出現局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣；下週日至下週二（9日至11日）西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨，氣溫也會相較前幾天略降一些。

12日至14日鋒面滯留於台灣北部海面，天氣仍不穩定，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨或雷雨；提醒大家，梅雨季期間，鋒面附近容易伴隨著中尺度對流系統造成短時強降雨及劇烈天氣現象，請隨時留意氣象局發布的最新天氣訊息。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 34 26 ~ 33 28 ~ 33 25 ~ 32

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