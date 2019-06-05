今起悶熱到端午 首波梅雨季「滯留鋒」週末接近台灣

2019-06-05 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕隨著鋒面遠離，加上偏南風影響，今天各地晴朗悶熱，氣象專家賴忠瑋表示，穩定天氣將持續至週五端午節（7日），週末新一波鋒面將接近北部海面，並在下週二（11日）起影響全台，由於這是入梅以來首波具有「滯留鋒」特性的鋒面通過台灣，可能會帶來豐沛雨量，民眾屆時宜做好準備。

天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋PO文指出，由於雲量減少、陽光穩定探頭，再加上偏南風持續帶來暖空氣，今天白天氣溫上升的速度很快，各地中午前後將出現32至34度高溫，民眾體感上相當悶熱，且紫外線指數為過量至危險等級，只要曝曬15至20分鐘就會曬傷。

賴忠瑋進一步表示，今起至週五都會是晴朗穩定的悶熱天氣，週末新一波鋒面將逐漸南下接近北部海面。他說，期間鋒面的主要雲系還不會直接影響台灣，但由於位處鋒面前緣，全台天氣不穩定度將上升，屆時將有局部偶陣雨發生的機率。

賴忠瑋指出，未來這波鋒面將在下週二起影響台灣，週三（12日）起雨勢將明顯增強，並將滯留約2至3天。他說，按目前資料研判，這波鋒面強度不弱，帶來的水氣也不算少，且由於其具有滯留鋒面的特徵，可能是入梅以來首波通過台灣的「梅雨鋒面」，提醒民眾未來一週要持續留意其變化。

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