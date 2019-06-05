週四全台持續悶熱！台北、台南、高屏恐達36度以上

2019-06-05 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕明（6）天全台天氣持續悶熱，台北、台南、高雄、屏東為「黃色燈號」，中午前後有機會達36度以上，民眾須特別留意。多數地區天氣主要多雲到晴，但「各地山區」、「中部以北、東北部的平地」有午後雷陣雨，「花東」在非午後時段要注意零星短暫陣雨。

中央氣象局預報，明日太平洋高壓勢力稍微減弱，大部分地區仍以多雲到晴的穩定天氣為主，不過午後降雨範圍會比今天廣，「中部以北、東北部的平地」和「各地山區」容易出現午後雷陣雨；由於偏南風關係，「花東」在非午後時段也會有零星短暫陣雨。

氣象局也發布「高溫資訊」，明（6）中午前後「台北市盆地」、「台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷」為黃色燈號，可能達36度以上，請居民減少戶外活動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

天氣風險公司指出，「穩定、高溫、山區午後有局部雷陣雨」的天氣類型會持續到端午連假，下週天氣目前看來比較不穩定，北方有鋒面、南邊有西南季風，是典型梅雨的配置，預計下週二（11）起各地會有明顯降雨。

溫度方面，明天北部為26至35度、中部為25至35度、南部為26至35度、東部為26至33度；連江縣為23至29度、金門縣為26至31度、澎湖縣為28至32度。

紫外線方面，台南、高屏、花東、澎湖達「危險級」，造成傷害的曝曬時間預計是15分鐘內；其餘地區為「過量級」，造成傷害的曝曬時間估計是20分鐘內。民眾外出時須多注意防曬及補充水分。

空氣品質方面，中部、雲嘉南高屏、宜花東及澎湖地區為「良好」等級；竹苗、馬祖、金門地區為「普通」等級；北部為「橘色提醒」等級。北部地區須留意午後光化反應作用使臭氧濃度偏高，金門及馬祖上午則容易有局部霧或低雲影響能見度。

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