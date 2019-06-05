台東大雷雨警示6連發！這些地方再延到22:45

2019-06-05 22:05

首次上稿 20:53

更新時間 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局21時41分透過「災防告警廣播訊息服務（PWS）」發布「雷雨編號0033」大雷雨即時訊息，提醒台東縣卑南鄉、太麻里、金峰鄉民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲、低能見度，預計持續到22時45分。另外，據稍早公告的「雷雨編號0031」，台東市的大雷雨估計持續到22時15分。

今（5）晚氣象局針對台東縣連發6則「大雷雨即時訊息」，請台東民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，以及低能見度。

中央氣象局指出，大雷雨發生時應注意，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游，容易使下游出現溪、河水暴漲，排水不良區域則易發生淹、積水現象。另外，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

官網也提醒，大雷雨造成路面濕滑，提醒大家步行與開車時注意安全，並盡量待在室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下降並盡量減少與地面接觸的面積。

中央氣象局20點21分發布今晚第3則大雷雨即時訊息，警示台東縣台東市、卑南鄉、東河鄉、太麻里、金峰鄉地區，預計持續到21點15分。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法