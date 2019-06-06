頂新集團美濃契作地瓜200公頃外銷中國 首批封櫃啟航

2019-06-06 15:12

〔記者蘇福男／高雄報導〕頂新集團與高雄美濃農民契作200公頃「台農57號」地瓜，供應旗下通路銷售中國，首批地瓜今天上午封櫃啟航，頂新集團三董魏應充表示，今年10月以後，連西藏都買得到來自高雄的烤地瓜。

頂新集團與國內農民契作生產600公頃地瓜外銷中國大陸，包括雲林、嘉義和高雄美濃各200公頃，1公頃地瓜田約可收成50公噸地瓜，200公頃可生產1萬公噸地瓜，讓700家農戶有穩定的收入。

美濃首批外銷中國地瓜今天上午在朝天五穀宮封櫃啟航，高市農業局長吳芳銘率相關單位人員與美濃農會理事長謝志強、頂新旗下金色大地總經理呂政璋簽訂合作意向書，魏應充也以頂新和德文教基金會創始人身分出席簽約儀式。

魏應充表示，自己出身農村，自幼常聽老祖宗講「敬天愛地」，因此時常思考如何協助農民穩定生活，不要讓土地休耕，因此與國內農民契作生產600公頃地瓜外銷中國大陸，今年10月以後，連西藏都買得到來自高雄的烤地瓜。

金色大地總經理呂政璋表示，中國大陸的全家超商已由2500家邁向2600家，雖然大陸也有出產地瓜，但去年試賣台灣烤地瓜供不應求，相當受到消費者喜愛，未來的2成台灣地瓜將在超商販售，另8成將透過頂新旗下其他通路銷售，可能用來製作地瓜粉、麵包或冰棒。

吳芳銘表示，農業局正在推動「精準農業」， 讓農業也和製造業一樣，儘量按訂單來生產，生產、銷售一條龍，最好是農民種的，都已經是有人簽了合約要買的，達到穩定農民收益目標，依據不同合作方式，收購價格不同，不過頂新制定保底價格，農民一定不會虧錢，他說，品質穩定、價格穩定和產量穩定是貨要出去的三大要素，感謝企業以契作契銷方式與農民合作，協助高雄把優質農產品賣出去。

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