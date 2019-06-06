端午連假將展開 高鐵今明再加開2列南下全車自由座列車

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午連假將展開，台灣高鐵公司經檢視運能調度及旅客需求後，宣布今、明兩日將分別再加開1班南下全車自由座列車（商務車廂除外），有乘車需求且尚未買到車票乘客可多利用。
高鐵公司表示，加班車包含8827次今日晚間7點15分從南港站發車，9點50分抵達左營站；明日8809次上午10點15分南港站發車，12點50分抵達左營站。另外，欲搭乘加開班次商務車廂的旅客，可持自由座車票經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
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〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午連假將展開，台灣高鐵公司經檢視運能調度及旅客需求後，宣布今、明兩日將分別再加開1班南下全車自由座列車（商務車廂除外），有乘車需求且尚未買到車票乘客可多利用。
高鐵公司表示，加班車包含8827次今日晚間7點15分從南港站發車，9點50分抵達左營站；明日8809次上午10點15分南港站發車，12點50分抵達左營站。另外，欲搭乘加開班次商務車廂的旅客，可持自由座車票經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。
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