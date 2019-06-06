台中大坑就醬玩 端節連假交通疏導措施報你知

2019-06-06 11:23

〔記者許國楨／台中報導〕為期三天的端午連假即將開始，很適合輕旅行的台中市大坑地區一些知名景點，預期將湧現大量車潮，轄區分局貼心建議民眾多利用大眾運輸工具，若要自行開車可行駛替代道路避開車多路段前往，避免塞在車陣中，影響出遊興致。

台中市大坑山區除了多條登山步道，景區情人橋、藍天白雲橋是年輕朋友約會、打卡首選，可以悠閒地吃美食還可以爬山、泡湯、夜遊景觀橋，為因應端節連假主要道路將湧現大量車潮，第五分局依往年車流資料，貼心建議前往遊玩民眾多利用大眾運輸工具，自行開車可行駛替代道路由太原路銜接祥順路或廍子路轉往大坑風景區，避開東山路車多路段。

另知名景點附近因停車空間有限，車輛停放可多利用經補庫停車場或祥順路邊兩側停車格，沿人行道散步一小段即可到達，避免塞在車陣中，影響出遊興致。

另針對轄內通往大坑風景區主要道路東山路、松竹路等路段，警方於交通尖峰時段規劃東山路與經補路口、東山路與中興巷口、東山路與光西巷、松竹路與環中東路及松竹與軍功路等5處交通崗，實施彈性交通管制調整綠燈秒數，疏解驟增人車潮，另於環中路銜接國道1號及台74線快速道路沿線重要匝道與周邊易壅塞路段均派員疏導管制，維持交通順暢。

而在熱門美食店家、大坑步道及地震公園等知名景點周邊，也加派巡邏人員加強交通秩序整理，針對併排停車及紅線停車、闖紅燈等重大違規列為執法重點，確保用路人行車安全；分局長郭士傑呼籲民眾連假期間出遊，除做好車況檢查，事先規劃行車路線，如遇壅塞路段，請遵守交通管制措施耐心行駛，配合員警指揮疏導循序前進。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法