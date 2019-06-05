燒艾草可驅蚊！ 印尼學生驚喜：要趕快跟親友講

2019-06-05 23:19

〔記者吳俊鋒／台南報導〕端午節連續假期將至，中華醫事科大今天邀請南向國際專班的學子們體驗傳統習俗，品嚐台灣素粽，製作應景香包，印尼外籍生得知燒艾草還能驅除蚊蟲之後，驚喜地說，要趕快跟家人講，平常可以多利用，讓自己住得更舒適。

來自印尼的學子海菲說，家鄉一年四季都有蚊蟲侵擾的問題，卻從不知道焚燒香包內容物的艾草、白芷、蒼朮等，竟有驅蟲功能，這麼好用的訊息，值得分享。

華醫今天的「端午文化粽飄香」活動，由通事教育中心舉辦，邀請了40名就讀數位設計資訊管理系一年級的南向國際專班印尼籍生參加，特別的習俗體驗，學生們都覺得很有趣，氣氛熱絡。

因為宗教信仰的關係，校方貼心地準備了花生素粽，學子們大快朵頤，直說「好呷」；現場也安排民俗技藝老師許金盆，指導端午應景香包的製作，校長曾信超也一起DIY，與外籍生同樂。

許金盆說，端午節氣正值燥熱，蚊蟲容易孳生，香包內的艾草、白芷、蒼朮等，有驅除之效，還可以裝飾，一舉兩得。

曾信超說，端午是台灣的三大年節習俗之一，印尼生離鄉背景來台讀書，除了專業課程，體驗在地文化與風土民俗也很重要，希望透過活動參與，瞭解箇中意涵，加深學習印象。

不僅舉行端午文化粽飄香的體驗活動，校方也將安排外籍生連假實際參觀台南划龍舟，感受台灣重要節慶的熱鬧氣氛。

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