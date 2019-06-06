阿嬤教包粽 東山國小學童食米樂

2019-06-06 09:57

〔記者王涵平／台南報導〕端午節前夕，東山國小請來阿嬤教綁粽，與社區、青農傳承食米文化，學童吃著自製粽子，滿滿好滋味。

在農糧署南區分署指導下，東山國小由番社蔬果聯盟、青農、家長、老師及里長協助，帶領五、六年級百位師生，體驗米食烹飪課程「綁粽子」，「阿嬤級」綁粽子高手當講師指導，跨世代傳承與實現代間教育。

東山國小校長曹欽瑋表示，推動農委會食農教育已第二年，今年首次執行農糧署南區分署食米學園計畫，「綁粽子」是其中一項，特別的是學校、社區和青農一起攜手合作，為傳承米食文化而努力，兩位阿嬤級綁粽子高手只會用閩南語對孩子解說，笑著要孩子喊她「阿嬤」而不要喊老師，祖孫情洋溢。

其中1位「阿嬤」是東山大客里長太太，一上午活動不喊苦，仍笑著說：「祝歡喜有這咧機會來教嬰仔，東山國小ㄟ嬰仔真乖，這哩活動嘛真有意義。」

協辦活動的番社蔬果聯盟林俊儀將煮好的粽子載來學校，與孩子一同享用，開心的表示，協助學校辦活動是社區的義務，教在地東山的孩子，傳承台灣固有文化，米食文化就是要從小教起，農村才有未來。

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