「小手收大夢想」計畫 北市府挑戰募集20台單眼送愛台東

2019-06-04 15:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市觀光傳播局啟動「小手收大夢想」計畫，由台北市吉祥物「熊讚」及6位跨界名人前進全台六所小學與學童交流夢想，此次找來「368鄉鎮攝影計劃」發起人陳彥宇擔任夢想特派員，即日起到6月10日為台東學童愛心募集20台單眼相機，讓偏鄉學童記錄生活點滴，。

「小手收大夢想」第一站，上月23日觀傳局邀知名華裔設計師Daniel Wong 黃偉豪和熊讚到屏東泰武國小，傳遞「勇敢創造」的夢想使命，Daniel秀出自己在國際時裝秀大放異彩的作品，大展身手和國小學童用藝術比拼，在風箏上創作，最後還和熱情的小朋友一起衝到操場上放風箏，場面相當歡樂。

第二站將在6月13日前往台東長濱國小，由陳彥宇擔任夢想特派員。觀傳局指出，長濱國小攝影社一直以來沒有相機，孩子們只能使用教學用平板練習拍照，為了一圓小朋友的攝影夢想，陳彥宇在粉絲專頁為學童募集「20台單眼相機」，讓愛好攝影的孩子們有機會使用真正的相機，拍下家鄉之美。

觀傳局表示，13日當天，熊讚將和陳彥宇一起前往長濱國小，送上來自全台的禮物，教導小朋友使用相機的基礎技巧，陳彥宇也會分享一路克服困難，堅持要完成「368鄉鎮攝影計劃」的心得。觀傳局呼籲，募集活動至6月10日，希望各界共襄盛舉，讓孩子們能記錄生活點滴、將家鄉的美麗分享給全世界。

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