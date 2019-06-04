北北基第一所科丁（E-coding）小學 介壽科丁啟航

2019-06-04 15:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕致力於推廣青少年程式教育的公益團體「科丁聯盟協會」成立於2016年，已在全台3百多所學校辦理過免費程式設計學生課後社團及師資培訓研習，新北市三峽區介壽國小為培養孩子運算思維的能力，今年與科丁聯盟協會合作，成立北北基第一所科丁小學，在各年級課程中安排低年級的「不插電」、中年級的「HOC」、「scratch」和高年級的「scratch+機器人」程式語言相關科丁課程。

介壽國小校長黃孟慧說，介壽國小資訊團隊透過自學，早已將目前程式教育主流的scratch程式語言，放在3-6年級日常的資訊課程，學生不但在去年的教育部運算思維挑戰賽中獲得很好的成績，也在今年新北市scratch動畫設計比賽中獲得優等，教學成效顯著。

介壽國小今年起與科丁聯盟協會合作，將程式教育往低年級紮根，在每學期4節的不插電程式設計課程裡，透過有趣簡單的活動、遊戲、紙牌、教具、繪畫、口語指令來學習程式邏輯，學生林寀緁說，在不插電「杯子城堡」遊戲裡，他學到如何寫出路徑指令，與同伴合作完成疊杯任務，是很有趣的程式設計課。

黃孟慧說，介壽國小長期發展「創藝介壽E-coding」特色課程，讓學生透過3D列印筆、公仔繪圖設計、3D列印設計、scratch程式設計動畫與遊戲、micro:bit、麥昆小車及mBot機器人自走車等主題課程，使用簡單工具或程式，自由的展現創造力，獲得創造性的思考、邏輯編程和協同工作的學習及體驗。

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