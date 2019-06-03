「月亮的小孩」視力僅0.1 專心「聽」課拚出身障甄試榜首

2019-06-03 20:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「月亮的小孩」蔡雨辰患有先天性白化症，視力僅0.1且眼球震顫、視線無法對焦，她用毅力克服先天限制，上課努力「聽」懂8成，更拒絕「特別待遇」，體育課照上，甚至靠「聽音辨位」參加啦啦舞班際賽，更拚上身心障甄試視覺障礙商管群榜首，將成為台北商業大學新鮮人；她最盼分享「障礙不是阻礙、缺點也能是亮點」的心情。

台中家商應用外語科學生蔡雨辰視力僅0.1，與她相距只有1公尺，她也僅能看見模糊影像，看書更必須在「埋首書堆」下閱讀，蔡雨辰面對視力限制，積極找資源輔助學習，申請擴視機讓她即使坐最後一排都能看清楚老師在黑板上的解說與補充。

因視力限制，她除無法看太久的書外，閱讀速度也沒辦法像一般人可以快速瀏覽、找重點，她靠從小練就的聽力輔助，上課全神貫注盼「聽」懂8成，回家只要再自讀補足剩下的兩成即可。

選讀商科尤其會計要處理很多數字，蔡雨辰常會發生填表格時填錯格的情況，為避免出錯，她改採拿尺對線輔助、「慢填出細活」的功夫，磨出準確度，也磨到會計事務人工記帳丙級證照。

體認到白化症讓她的外觀與眾不同，蔡雨辰努力融入班級生活撕去特殊生的標籤，更不願受到「特別待遇」，體育課照上，就算不能跟同學對打桌球、羽球，她也在一旁自己練球；甚至高二的班際啦啦舞競賽，蔡雨辰也下場比賽，遇有隊形變化的動作時，她用數拍、聽音辨位應對，不讓視線侷限她的校園生活。

拚鬥身障甄試時，因大量反覆練習考古題會造成眼睛極大負擔，蔡雨辰只鎖定練歷屆考題，從錯誤中找到「弱點」章節後，立即複習補足或是黏著老師問到懂為止，結果考出榜首成績，她選台北商業大學財稅系升學，朝興趣鑽研更強的能力。

蔡雨辰說，看過有身障生因怕被「貼標籤」，甚至會隱藏「不一樣」，但她認為特殊生「只是用不一樣的方法學習的學生」，一樣可以學得很好，更能達成夢想，最想分享「障礙不是阻礙、缺點也能是亮點」的心情。

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