大地震前兆？爆量馬陸入侵學校 民眾赤腳踩蟲嚇到彈起！

2019-06-03 10:46

〔記者湯世名／彰化報導〕嚇壞寶寶了！彰化縣和美鎮和東國小第二校區預定地今天突然有數以萬計的馬陸入侵，學校草坪、圍牆爬滿密密麻麻的馬陸，許多打赤腳運動的民眾踩到當場嚇到彈起高喊：「好多蟲蟲！」趕往勘察的縣議員賴清美粗估數量高達數萬隻，當地居民則憂心「是否地震要來了？」

縣議員賴清美今天接獲居民通報，趕往和東國小第二校區預定地勘察，發現操場、牆壁或運動設施都爬滿密密麻麻的馬陸，黑色蟲子細長軀體到處蠕動，讓人覺得噁心，有民眾餘悸猶存說，當時他們前來運動，打赤腳徒步行走時，突然踩到黑色蠕動物體，仔細一瞧赫然發現竟是馬陸，當場嚇到彈起，有夠噁心。

有民眾憂心說，聽說馬陸突然大量出現，就是地震要來的前兆，他們憂心是否真的會發生地震。

賴清美已聯繫校方與鎮公所農業課人員前往處理，研議是否噴藥或掃除解決。賴清美並說，馬陸並不是昆蟲，屬於節肢動物，這個時節有可能是馬陸繁殖期，馬陸喜歡潮濕的環境，如土壤、岩石縫隙或剝落的樹皮下，常會引起民眾惶恐不安與情緒緊繃。

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