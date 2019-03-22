北市動物園昆蟲館7種「偽裝大師」 挑戰遊客眼力

2019-03-22 15:54

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大自然的偽裝大師招數無奇不有，竹節蟲算是箇中高手，會偽裝成樹枝或樹葉。台北市立動物園昆蟲館展示國內外7種竹節蟲，一次看到最重的、最扁的、最長的竹節蟲，仔細找找看展示箱裡究竟有幾隻竹節蟲，眼力大考驗。

昆蟲為了保護自己，演化出各種禦敵策略，例如偽裝、擬態、化學防禦，在自然環境找出隱身其中的昆蟲們並不容易。動物園昆蟲館的生態網室，除了隱身界鼎鼎大名的枯葉蝶外，還有令人驚奇的「偽裝大師」竹節蟲。

動物園指出，竹節蟲又稱（虫脩），一般人印象中的竹節蟲體型大多呈枝條狀，其實竹節蟲的外型差異甚大，有些種類身體扁平就像一片葉子；有些體型粗壯全身布滿棘刺；有些則身材苗條如細枝般。偽裝大師在昆蟲館生態網室大集合，雖然牠們就住在展示箱中，但還是有許多人找不到，有時找到最後，才赫然發現原來牠就近在眼前。

園方表示，夜行性的竹節蟲，白天停留在樹枝上或隱身在落葉堆中，受到驚擾時有的會裝死，有些則會從前胸背板兩側噴出液體驅敵。雖然雌蟲孤雌生殖就可以繁衍後代，但很多種類都具有兩性個體，到昆蟲館觀察竹節蟲，有機會看到牠們正在交配或產卵。

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