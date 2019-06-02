學校結合商家辦「玉見和風，舞動豐原」活動 豐原街頭好熱鬧！

2019-06-02 20:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中縣合併後，原縣政所在地的豐原沒落，為重現豐原的繁榮，后豐社區大學結合玉山高中、豐原區慈濟宮及復興商圈等商家，還有豐原在地特色「漆藝」、「糕餅」等，今天舉辦「玉見和風． 舞動豐原」活動，有和服走秀、忍者快閃等表演，還有三輪車遊街，凸顯玉山高中辦學特色之餘，也讓豐原街頭出現難得熱鬧景象。

后豐社大校長羅隆錚表示，台中縣市合併後，豐原區逐漸落沒，為恢復豐原繁榮景象，后豐社區大學在因緣際會下，獲知玉山高中的教學特色，因此結合玉山高中及豐原區商家等策劃舉辦「玉見和風，舞動豐原」活動，透過玉山高中的和服走秀等，創造豐原的「活動街景」，也藉此彰顯學校的特色，下次並計畫邀請其他學校一起參與。

羅隆錚說，豐原雖然缺乏像台南或鹿港那樣的古蹟或街廓，可是卻擁有全台灣唯一的「漆藝」，也擁有「台灣餅窟」、「台灣餅鄉」的美譽，希望藉由活動將「漆藝」與「豐原餅」結合起來行銷，同時透過社大集結在地美餅店及在地資源，提供社大師生、在地社團展演及高中生展現的舞台，讓民眾宛如走入時光隧道，見識到豐原從前的繁榮與珍寶。

玉山高中校長黃明福表示，該校設有餐飲、美容及觀光科，校方一直鼓勵學生到日本教育旅行，學習更高階、更先進的專業技術，並將日本元素帶回來，因此，該校有太鼓隊及和服等，很高興透過這次活動，讓學生參與「創造活動街景」服務的機會，讓孩子學習如何走入社區、結合社區、服務社區，是最有效果的學習活動。

今天下午在三輪車和服遊行、「忍者快閃」後，玉山高中的太鼓隊表演為「玉見和風，舞動豐原」活動揭開序幕，民眾坐在慈濟宮廣場喝茶吃餅，欣賞和服走秀、非洲鼓表演等，商家也配合推出打卡送派等促銷活動，讓豐原慈濟宮廟前及街頭，出現難得的熱鬧景象。

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