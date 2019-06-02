知名藍瓶咖啡罐蓋恐傷人 進口商回收1.3萬罐

美國知名藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）日前在微風南山開賣。（圖擷取自Blue bottle coffee官網）

2019-06-02 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）日前在微風南山開賣後，造成排隊熱潮，不過，因鋁罐裝咖啡豆蓋子設計不良，恐使消費者受傷，5月初該公司宣布回收5款產品；食藥署日前也發出回收警訊，要求進口商回收1萬3千罐。

美國藍瓶咖啡公司5月9日在官網發布訊息，這5款罐裝咖啡豆產品的罐蓋可能因設計不良，打開時可能因快速分離，導致消費者受傷，因此宣布自主回收。衛生福利部食品藥物管理署5月31日針對該5款咖啡豆產品發出回收警訊，回收品項包括Hayes Valley Espresso、Bella Donovan、Giant Steps、Three Africas和Night Light Decaf等5款170g（6oz）罐裝產品。

據《中央社》報導，食藥署食品組科長吳宗熹表示，食藥署於24日接獲該消息，考量此次回收警訊屬於產品設計問題，而非食安問題，法令上也涉及違反「消費者保護法」而非「食品安全衛生管理法」，但仍發文要求國內進口業者處理，經行政程序發布回收警訊。

根據食藥署統計，去年12月至目前為止，這5款咖啡豆產品共進口約1萬3千罐；他也提醒，民眾家中若有未開封的產品，請勿將產品開封，並向原購買店家洽詢退貨事宜，若已開封則無相關疑慮，可繼續使用。

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