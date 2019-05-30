液蛋禁用破殼蛋 明年元旦上路

2019-05-30 16:04

〔記者林惠琴／台北報導〕國內問題「混蛋」事件頻傳，突顯出液蛋品質把關問題。衛福部食藥署今日預告，未來破殼蛋不得作為液蛋原料蛋使用，並訂定殺菌液蛋與未殺菌液蛋的微生物限量，新制預計明年元旦上路。

近兩年國內陸續發生蛋品通路商萇記泰安蛋品、元山蛋品被查獲利用逾期蛋、破殼蛋混製成液蛋販售，再轉賣烘培、快炒店等業者，讓民眾吃下肚等事件。

食藥署今日預告訂定「液蛋衛生標準草案」、「液蛋產品標示規定草案」。其中「液蛋衛生標準草案」規範可作為液蛋使用的殼蛋型態，包含蛋殼完整無裂痕，以及蛋殼受損而蛋殼膜完整，無外在污垢黏附且內容物無洩漏的裂殼蛋，至於破殼蛋則不得作為液蛋原料蛋使用。此外，殺菌液蛋不得檢出沙門氏菌，未殺菌液蛋的生菌數也訂出限量標準。

「液蛋產品標示規定草案」則要求另應於品名顯著加標「殺菌」或「未殺菌」字樣，並標示有效日期與保存條件。若液蛋屬於未經殺菌者，更應於產品外包裝顯著處，以中文標示「本產品須使用於生產經充分加熱或其他足以達到有效殺菌之食品」或等同意義的醒語。

食藥署食品組副組長魏任廷表示，目前全台約50幾家液蛋業者，相關草案展開為期60天的預告期蒐集各界意見，新制預計明年1月1日實施，屆時若違反相關規定，可依照「食品安全衛生管理法」處3萬元至300萬元罰鍰；若使用腐敗蛋、發霉蛋作為液蛋原料蛋，更可開罰6萬元至2億元。

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