元山賣黑心液蛋 牟利逾億元

2019-04-10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市元山蛋品公司去年被查獲涉嫌長期收購次級蛋、破蛋、發霉蛋、長蟲蛋、藥殘蛋及從賣場回收的逾期蛋，由員工混入一般液蛋，賣給不知情的蛋糕店等業者，時間長達五年，有員工指證曾見整籃蛋品都長蛆！桃園地檢署昨偵結，依刑法加重詐欺罪、違反食品安全衛生管理法，起訴六十六歲登記負責人蕭卓福、六十七歲的蕭吳清岑夫婦，以及實際負責人、四十二歲兒子蕭文河，估計三人犯罪所得逾一億元，已查扣三人名下卅四筆財產。

檢方指出，蕭男一家為謀私利、罔顧食品安全衛生及大眾身體健康，連品質有問題的蛋都混入液蛋中，不僅導致相關業者蒙受鉅額損失、斷送長年建立的商譽，更嚴重危害消費者的健康與信賴。蕭男等三人仍避重就輕、否認犯行、毫無悔意，蕭妻更稱「沒有違背良心」，建請法官對三人從重量刑。

起訴指出，設址於桃園市龍潭區的元山蛋品，販賣盒裝雞蛋、散蛋等，並於平鎮區的鐵皮屋、未經合法登記的工廠製作液蛋。蕭男等人涉嫌從二○一三年五月至二○一八年八月，以低價向養雞戶收購次級蛋等，連同從賣場回收的逾期蛋，全都送到平鎮廠處理。去除明顯發黑、發臭的雞蛋，其他都打成液蛋混入一般液蛋，賣給下游不知情的蛋糕店等業者。

桃園地檢署去年八月指揮桃園市調處發動搜索，當場於平鎮廠查獲員工正在敲打發霉蛋、長蟲蛋，桃園市政府衛生局人員也現場採樣，並將已販售到下游的液蛋送檢，均檢出沙門氏桿菌、黴菌。

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