食用甲殼素要當心 食藥署7月起強制標示警語

2019-03-19 12:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕孕婦、慢性病患者注意！食品藥物管理署今天公告，由「蝦、蟹殼及黑麴菌絲體所製取之食品原料幾丁聚糖（Chitosan）之使用限制及其標示」規範，7月起需要在產品外包裝加註警語，提醒消費者注意。

幾丁聚糖也就是俗稱的「甲殼素」、「甲殼質」，食藥署食品組組長廖家鼎說，以前是從蝦和蟹殼萃取出來的物質，現在因食品科學發達，業者也能從黑麴菌絲體中取得甲殼素，因此食藥署會對這類非傳統性的食品原料，做不定期審核並訂定管理規範。

廖家鼎說，學者專家認為從黑麴菌絲體中取得甲殼素的產品，過程中可能會產稱赭麴毒素A（Ochratoxin A），因此規範這含量需小於1 ppb。

另外同時也規範要在容器或外包裝以中文顯著標示「有服用慢性病藥物者，應諮詢醫師後，方可使用」，及「不建議孕婦、授乳者及嬰幼兒食用」的警語。

甲殼素被認為有降血脂的效果，因此食藥署點出，孕婦、哺乳母親、嬰幼兒和已經在服用降血脂藥物的慢性病患者，在食用甲殼素相關製品時，都得注意，或要和醫師討論。

新規定預計7月上路，違者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/