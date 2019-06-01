驚人！宜蘭這條短短1公里農路 爆紅後創造1500萬商機

2019-06-01 19:06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕位於宜蘭縣冬山鄉三奇村的「稻間美徑」，美景與台東池上伯朗大道相媲美，5年前爆紅後，人潮逐年增加，去年5、6月突破15萬人次大關，鄉公所以每人在地消費100元保守估計，2個月創造約1500萬商機；公所人員笑說，沒想到短短1公里農路，竟有這麼大吸引力！

稻間美徑為三奇村的三奉路，從奉尊宮路口至道路尾段，全長約1公里；因道路兩旁約40公頃農地尚未重劃，5、6月水稻種植期間，S型農路兩旁就是翠綠稻田，美景如織。

三奉路過去默默無名，5年前有攝影師分享稻田美景後，一夕間竄紅，遊客人數逐年增加，被部落客、網紅封為宜蘭版伯朗大道。

冬山鄉公所2016年先在道路前段搭設景觀高台，讓民眾登高俯瞰稻田全景，2個月期間，約有5萬人次到訪。去年首度迎來熱氣球，5月至6月底，統計到訪人數突破15萬人次大關，且多為宜蘭外地人；鄉公所以每人在冬山消費100元保守計算，創造約1500萬產值。

「出乎意料之外！」冬山鄉觀光所長江立偉說，稻間美徑本來僅是地方農路，未料爆紅後，人次逐年攀升，尤其夏天水稻成長期間，遊客人數比預期還多。

因人潮眾多，過去周邊僅一、二攤販賣飲料，今年連周邊住戶都加入賺錢行業，在自家後門擺起香腸攤、飲料舖，搶賺觀光財。

除擺攤外，入口處的奉尊宮，今年每部車入內停放酌收100元清潔費；該廟信眾指出，因太多遊客來借廁所，今年才會收費，所有費用將用於廟宇屋頂補漏工程。

江立偉說，稻間美徑每年僅4到7月有作物，因此觀光季只辦2個月，但除延續熱氣球外，5月初也有單車輕旅行，另7月收割後，還有稻草人製作、控土窯等，讓水稻田從插秧到收割，都能發揮最大經濟效益。

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