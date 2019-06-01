萬「粽」一心 千人包粽助弱勢

2019-06-01 13:43

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨雲林縣黨部今天號召上千名志工包了2萬多顆粽子，分送全縣弱勢戶、獨居老人等2000戶弱勢家庭，一起迎接溫馨端午節。

雲林縣黨部主委許宇甄表示，端午節是國人三大節日之一，以前家中成員都會一起包粽子，這次號召志工一起包粽子，藉此維繫感情，傳承傳統習俗，同時與生活較清苦的家庭共享年節喜悅。

雲林縣長張麗善、青埔教育基金會董事長張嘉郡、水利會會長林文瑞等人到場為志工們加油，也敲響愛心鑼，認捐愛心善款，場面熱鬧喜氣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法